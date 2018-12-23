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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 13:30 | Son Güncelleme

NİĞDE’de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Gölcük beldesinde meydana geldi. Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, işçilerden Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti. 16 işçi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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