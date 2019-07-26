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Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 23:30 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden Andırın ilçesi Çığşar Yaylası’na kiraz toplamaya giden tarım işçilerinin bulunduğu Hasan Ali Gürsoy idaresindeki 80 S 7112 plakalı minibüs, geri dönüş yolunda Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Ali Gürsoy (57) ile minibüste bulunan Yunus Emre Başdoğan, Metin Yorulmaz, Osman Can Sarıca, Yasin Görünmez ve Serkan Poduk yaralandı. Kazayı gören köylüler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Hasan Ali Gürsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

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