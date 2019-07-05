Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR ile çarpıştı: 14 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bolvadin- Çobanlar karayolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yusuf A.'nın (55) kullandığı 42 AZU 58 plakalı TIR ile Mahmut Çiftçi yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 46 P 9085 plakalı minibüs, Çobanlar kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şoförü ile araçta bulunan 13 tarım işçisi yaralandı.

Ambulanslarla Bolvadin ve Afyonkarahisar'daki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Yusuf A. ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI



