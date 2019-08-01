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Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 19:09 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın çıktı.

Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın: 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın çıktı. Yol kenarınaki otları da tutuştura alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Bugün saat 11.00 sıralarında Osman Tutal'ın kullandığı, tarım işçilerini taşıyan 48 CDN 95 plakalı servis minibüsünün motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyürken, servis minibüsünü şoförü Tutal ve taşdığı tarım işçileri son anda araçtan inerek canlarını kurtardı. Alevler, yol kenarındaki kuru otları da tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 2 tarım işçisi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiye ekileri su sıkarak yanan minibüs ve alevlerin sıçradığı otluk alanı yarım saatlik bir çabayla söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın: 2 yaralıTarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın: 2 yaralıTarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın: 2 yaralı

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