Tarım işçilerini taşıyan servisler çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim A. kullandığı midibüs ile Haşim S. yönetimindeki midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara bindirerek kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 12 tarım işçisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

