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Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde zeytin toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildi.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde zeytin toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Sazak Mahallesi Acılı Deresi mevkiinde meydana geldi. Hasan Ç. idaresindeki 20 SE 847 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte römorkta bulunan tarım işçileri Gülay K., Cahide A., Neslihan Ç., Gülay D., Huriye O., Gülsüm B, Nurten Ç. ile Ayşe Ç. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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