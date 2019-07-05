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Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle, kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.  Kaza, saat 17.00 sıralarında Akşehir- Konya yolundaki kavşakta meydana geldi.

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı

Atilla MEMİŞ/AKSEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle, kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Akşehir- Konya yolundaki kavşakta meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan İsmail Selcan yönetimindeki 46 NH 458 plakalı minibüs, Mustafa K. yönetimindeki 42 JA 293 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü İsmail Selcan ile yanında bulunan işçiler Ali Selcan, Büşra Selcan, Ayşe Çakar, Abdulbaki Aslan, Ahmet Aslan, Abdülkadir Aslan, Ayşe Aslan, Halil Aslan, Hanse Kurt, Fehime Selcan ve Ali Yeşil yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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