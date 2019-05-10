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Tarım işçilerinin zorlu hayatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine tarlada çalışmak için Şanlıurfa’dan gelen tarım işçisi aileler, kurdukları çadırlarda çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesine tarlada çalışmak için Şanlıurfa’dan gelen tarım işçisi aileler, kurdukları çadırlarda çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Günlük olarak 50 ile 60 lira kazanan işçiler, 7 çadırın olduğu alanda 27 kişi yaşıyor.
Ekmek parası için kilometrelerce yolu aşıp Şanlıurfa’dan Bursa’nın İnegöl ilçesine gelen tarım işçileri, zorlu hayat şartlarında ayakta durmaya çalışıyor. 27 kişinin yaşadığı çadırlarda yaşamlarını sürdüren aileler, bir yandan gecenin soğuğu diğer yandan da ıssız alanda korku içerisinde yaşamaya çalışıyor. Birkaç aydan bu yana İnegöl’de oldukları söyleyen Saadet Civelek, "Ekmek parası için buraya geldik. Evimiz var Şanlıurfa’da başka hiçbir şeyimiz yok. Tarlamız, bağımız, bahçemiz olsa ne işimiz olurdu burada. Ama mecburen geliyoruz. Ramazan ayındayız her gün sabah 06.00’da işe gidip, 13.00’te geliyoruz Ramazan olduğu için. Normalde akşam 5’e kadar çalışıyoruz. Benim 10 çocuğum var. Birçoğunu okullara gönderemedik. Yoksulluktan fakirlikten yollarda olduğumuz için. Ben de çok isterdim çocuklarım okusun meslek sahibi olsun ama olamadılar. Ramazan ayında bir yandan çalışıyoruz bir yandan da gelip iftarlık yemek hazırlıyoruz. Ben 25 yıllık evliyim. Kendimi bildim bileli durumumuz böyle" dedi.
9 aylık hamile olan kadın ise burada yaşamanın zor ama elinden gelen bir şey gelmediğini ifade ederken, "Ekmek parası için bunları yapmak zorundayız. Yarın öbür gün doğuracağım bu ortamda ben de devletimizden yetkililerimizden bizlere sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Çadırda kalan çocuklar ise okumak istediklerini belirterek, okul zamanı olmasına rağmen ailelerinin ekmek parası için yollarda olduğunu, kendilerinin de gelmekten başka çarelerinin olmadığını belirtti.

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