HABER

Tarım işçisi çift cinayetinde 3 Suriyeli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, tarım işçisi Yusuf Sezgin(28) ve Suriye asıllı eşi Fatma Sezgin'i (28) evlerinde bıçakla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Tarım işçisi çift cinayetinde 3 Suriyeli tutuklandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'un Alaca ilçesinde, tarım işçisi Yusuf Sezgin(28) ve Suriye asıllı eşi Fatma Sezgin'i (28) evlerinde bıçakla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Suriye'deki aile meclisinde alınan infaz kararının ardından işlendiğini öne sürülen çifte cinayetle ilgili Fatma Sezgin'in kardeşi S.D. ise aranıyıor.
Tarım işçisi olarak çalışmak için Hatay'dan Alaca'ya gelen Yusuf Sezgin ve eşi Fatma Sezgin'in yaşadığı Alaca ilçesi Özhan Mahallesi'ndeki evlerinden 10 Şubat günü gelen sesler üzerine komşular, polise ihbarda bulundu. Verilen adrese gelen polis ekipleri, çift evin salonunda bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu. Sezgin çiftinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çifte cinayetle iligli araştırma yapan polis ekipleri, evde ve çevresinde parmak izi çalışması yaptı. Ayrıca evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalar sonunda da cinayet şüphelisi olarak tamamı Suriye uyruklu G.D.(35), A.İ. (22), H.A. (21), M.A. (34), M.D. (40), H.E. (22), Z.H. (24) ve M.A.'yı(41) gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları polis sorgusunda, cinayette, öldürülen Fatma Sezgin’in kardeşi S.D. ve yeğenin de yer aldığını itiraf etti. Çapraz sorguya alınan şüphelilerden biri ise cinayetlerin Fatma Sezgin'in Suriye'deki ailesince alınan infaz kararının ardından işlendiğini söyledi. Aranan firari şüpheli S.D.'nin, öldürülen ablası Fatma Sezgin ve eniştesi Yusuf Sezgin'in cansız bedenlerini fotoğraflayıp, WhatsApp üzerinden ailesine ve kardeşlerine gönderdiği de öne sürdü.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A., M.A. ve A.İ. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Polis, cinayetleri işlediği öne sürülen ve Suriye’ye kaçtığı sanılan şüpheli S. D.’yi arama çalışmalarını sürdürüyor.
ÇOCUKLARI CESETLERİN BAŞINDA BEKLEMİŞ
Öte yandan Fatma Sezgin’in 4 yıl önce Suriye uyruklu dini nikahlı eşini terk edip geldiği Türkiye’de Yusuf Sezgin'le evlendikleri, bu evlilikten ise 2 çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi. Cinayet işlenen evde, çiftin çocuklarının da dehşet anlarına uykuya daldıkları sırada tanık olduğu, öldürülen anne ve babalarının cansız bedeni başında saatlerce beklediği de ortaya çıktı. Anne ve babaları cinayete kurban giden ve bir süre devlet koruması altına alınan 2 çocuk, Yusuf Sezgin'in yakınlarına teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Tarım işçisi çift cinayetinde 3 Suriyeli tutuklandıTarım işçisi çift cinayetinde 3 Suriyeli tutuklandı

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
6. sınıf öğrencisi kalemtıraş bıçağıyla arkadaşının yüzünü kesti6. sınıf öğrencisi kalemtıraş bıçağıyla arkadaşının yüzünü kesti
Yaşlı kadına çarptı, başında gözyaşı döktüYaşlı kadına çarptı, başında gözyaşı döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.