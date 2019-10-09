Tarım işçisi çocukları okulla polisler buluşturdu

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anne ve babalarıyla narenciye bahçesinde çalışan ve eğitimlerine devam edemeyen iki çocuğu yeniden okulla buluşturdu.

Polis ekipleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla, yeni eğitim öğretim döneminde okula gidemeyen tarım işçisi ailelerin çocuklarına ulaşıp, okula dönmelerini sağlamak için çalışma başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerini gezerek okul çağındaki çocukları araştıran ekipler, her ikisi de 13 yaşında olan M.A. ve S.A'nın burada limon topladığını belirledi.

Okula gidip gitmediği sorulan M.A, aile bütçesine destek olmak için fırsat buldukça bahçe işlerinde çalıştığını ve eğitimine devam etmediğini belirtti.

Çocuğunun okula götürülmek istenmesi üzerine "yevmiyesini alamayacağını" söyleyen anneyi, polisler, "bahçe sahibiyle konuşup ödemenin yapılmasını sağlayacaklarını" dile getirerek ikna etti.

Diğer bir ailenin çocuğu S.A. ise bir süre önce Adıyaman'dan Adana'ya geldiklerini ve bu nedenle eğitimine devam edemediğini belirtti.

Polisler, baba Mehmet A'yı "çocuğunun tüm eğitim ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını" söyleyerek, okula kaydının yapılması konusunda ikna etti.

M.A. ve S.A'nın okula dönmesini sağlan ekipler, ziyaret ettikleri Zeytinli İlkokulundaki çocuklara mont ve çanta hediye etti.

