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Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Kilis’in Elbeyli ilçesinde tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8’i ağır 20 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 06.30 sıralarında tarım işçilerini Kilis’in Elbeyli ilçesinden Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine götüren Ahmet Haculi idaresindeki 27 AAT 823 plakalı minibüs, sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kilis’in Elbeyli ilçesinde tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8’i ağır 20 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 06.30 sıralarında tarım işçilerini Kilis’in Elbeyli ilçesinden Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine götüren Ahmet Haculi idaresindeki 27 AAT 823 plakalı minibüs, sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Minibüs, Elbeyli-Oğuzeli karayolunun 15’inci kilometresinde şarampole devrilirken Hatice El Neccar olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yaralı ise Kilis ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Hallaç da hayatını kaybederken, 20 yaralıdan 8’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların tamamının Suriyeli olduğu bildirildi. Ölen 2 göçmenin cenazeleri otopsi için Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
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