Tarım işçisi kadının çadır ile tarla arasında geçen ömrü

İBRAHİM ERİKAN - Şanlıurfa'dan ailesi ile Adana'nın bereketli topraklarına her yaz gelip tarla kenarlarında çadır kurarak arazilerde çalışan mevsimlik tarım işçisi Gülten Yıldırım, bir yandan pamuk, karpuz, patates ve soğan tarlaları ile meyve bahçelerinde alın teri döküyor diğer yandan ev işlerini üstleniyor.

Memleketlerinden uzakta derme çatma çadırlarda zor koşullarda kalarak ekmek parası kazanan binlerce tarım işçisinden biri de 50 yaşındaki Gülten Yıldırım.

Yıldırım, 40 senedir ailesiyle geldiği Çukurova'da, çocuk yaşından beri tarımla uğraşıyor.

Her yaz olduğu gibi bu yıl da Adana'ya gelerek, Doğankent Mahallesi'ndeki bir tarla kenarında ailesiyle derme çatma çadır kuran Yıldırım, eşi Mahmut Yıldırım, çocukları ve torunlarıyla burada yaşıyor.

Gün ağarmadan ailesiyle çalışacakları tarlanın yolunu tutan Yıldırım, kavurucu sıcakta kişi başına günlük 50-70 lira yevmiye kazanmak için çaba sarf ediyor.

Yıldırım'ın tarladaki işi bittikten sonra da çadırdaki mesaisi başlıyor. Dinlenmeye fırsat bulmadan yemek ve temizlik yapan kadın, çadırına tulumbadan çektiği suyu taşıyıp çamaşır ve bulaşık yıkıyor.