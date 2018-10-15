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Tarım işçisinin kar maskeli şakası ölümle sonuçlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, iş arkadaşı H.Ç.'yi korkutmak için kullandığı traktörün arkasına kar maskesi takarak, binen B.K.

UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, iş arkadaşı H.Ç.'yi korkutmak için kullandığı traktörün arkasına kar maskesi takarak, binen B.K. (21), sürücünün panikleyip, hızlanmasına neden oldu. Dengesini kaybederek, arka kısımda takılı pulluğun üzerine düşen B.K., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Meşeli köyündeki tarım çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan H.Ç., traktöre binerek, tarla sürmek üzere yola çıktı. Bu sırada iş arkadaşı B.K., başına kar maskesi takıp, H.Ç.'yi korkutmak için seyir halindeki traktörün arkasına bindi. Paniğe kapılan H.Ç., aracın hızını artırırken, dengesini kaybeden B.K. ise arka kısımda takılı pulluğun üzerine düştü.
Ağır yaralanan B.K., çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan traktör sürücüsü H.Ç., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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