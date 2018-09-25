HABER

Tarım Kart İmza Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tarım Kart ile çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek" - "Üreticimize bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz ve üreticimizi daha daha iyi tanıyacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Kart ile çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek." dedi.

Bakan Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte PTT ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) arasında Tarım Kart için iş birliği yapılması amacıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, değişim ve dönüşümün hız kazandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, gelecek 10 yılda dünyada bilginin önem taşıyacağını söyledi.

Dünya nüfusunun 2050'de 9,1 milyar, şehirleşmenin ise yüzde 70 olacağını ifade eden Pakdemirli, "Köyden kente göç hızlanıyor. Gıda üretimini yüzde 50 artırmamız lazım. Bu çok zor bir ev ödevi. Sadece bizim için değil, ülkeler için zor bir ödev. Bu, teknolojisiz, datasız, bilgisiz asla olamaz." diye konuştu.

Gelecek yıllarda en stratejik sektörün tarım ve su olacağını vurgulayan Pakdemirli, dünyayı doyuranın dünyanın da lideri olacağını, ülke olarak bu toprakların, suyun kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

- "Çiftçimiz hızlı, güvenli, kaliteli hizmet alacak"

Pakdemirli, "Tarımda 4.0" ile birlikte bu sektörde teknolojinin ön plana çıktığını, teknolojik gelişmeleri iyi takip eden çiftçilerin verim kayıplarını en aza indirdiğini anlattı.

Dünyada, ekonomisi bilgiye dayanan toplumların lider konumda olacağına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tarım Kart ile çiftçimizin en büyük faydasına olacak işi yaptık. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse gübresini, mazotunu, yemini ve danışmanlık hizmetlerini bu kartla alacak. Proje olarak da tarımsal destekleri ayni ve maddi olarak bu kart üzerinden vermek için Tarım Kredi ile çalışıyor ve neticelendiriyor olacağız."

Pakdemirli, üreticiye dokunulması gerektiğini, bunun da üreticiyi daha iyi tanıyarak sağlanabileceğini belirterek, "Üreticiye dokunmak her zaman üreticiyle konuşmak değildir. Üreticinin hareketlerini takip edebiliyorsak, nerede ne yapıyor, hangi alanda hangi gübreyi kullanıyor, bütün bunları takip etmek önemli. Üreticimize bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz ve üreticimizi daha iyi tanıyacağız." ifadesini kullandı.

- "535 bin ortağa Tarım Kart dağıtacağız"

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da PTT ile yapılan iş birliğinin, başlattıkları dijital dönüşüm çalışmalarının bir ayağı olduğunu söyledi.

Poyraz, "Bu çalışma sonunda, 535 bin ortağa Tarım Kart basıp, dağıtacağız. Bu kartla bundan sonraki süreçte hizmeti çiftçilerimizin ayağına götüreceğiz." dedi.

Ortak çağrı merkezi kurmak ve cep telefonundan ulaşılabilen ortak bilgi sistemi oluşturmak için çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Poyraz, bu sistemle çiftçilerin Tarım Kredi'ye telefonla sipariş verebileceklerini bildirdi.

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
İBB Başkanı Mevlüt Uysal başarılı itfaiyecileri ödüllendirdiİBB Başkanı Mevlüt Uysal başarılı itfaiyecileri ödüllendirdi
40 erkek 'kadın hakları' için dernek kurdu40 erkek 'kadın hakları' için dernek kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Poyraz ptt Tarım Kart Tarım Kart imza töreni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Ali Koç’tan ‘Ersun Yanal’ tezahüratlarına flaş yanıt

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

Halk otobüsü şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta inip sigara içti

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

CHP'den 'af' açıklaması: Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor

CHP'den 'af' açıklaması: Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.