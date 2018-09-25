Tarım Kart İmza Töreni

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Kart ile çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek." dedi.

Bakan Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte PTT ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) arasında Tarım Kart için iş birliği yapılması amacıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, değişim ve dönüşümün hız kazandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, gelecek 10 yılda dünyada bilginin önem taşıyacağını söyledi.

Dünya nüfusunun 2050'de 9,1 milyar, şehirleşmenin ise yüzde 70 olacağını ifade eden Pakdemirli, "Köyden kente göç hızlanıyor. Gıda üretimini yüzde 50 artırmamız lazım. Bu çok zor bir ev ödevi. Sadece bizim için değil, ülkeler için zor bir ödev. Bu, teknolojisiz, datasız, bilgisiz asla olamaz." diye konuştu.

Gelecek yıllarda en stratejik sektörün tarım ve su olacağını vurgulayan Pakdemirli, dünyayı doyuranın dünyanın da lideri olacağını, ülke olarak bu toprakların, suyun kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.