EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen 1. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı'nda, kağıt kullanımının en aza indirilmesi amacıyla bildiriler elektronik ortamda katılımcılara sunuldu.
28 farklı ülkeden yaklaşık 600 akademisyenin katılımıyla gerçekleşen 1. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı, Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'nde başladı.
Konusunda uzman akademisyenlerin 300'den fazla bildiri ve 400'den fazla poster bildiri sunduğu konferansta kağıt kullanımı en aza indirildi. Hazırlanan posterler kongre merkezindeki elektronik panolarda sergilenirken yazılı ortamda basılan kitapçıklar da taşınabilir belleklerde katılımcılara verildi.
TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeşil konferans" uygulamalarının kullanıldığı konferansta, gereksiz kağıt ve plastik materyallerin kullanımından uzak durduklarını söyledi.
Çevreye duyarlı bir etkinlik yaptıklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:
"Bizim konferansımız bir yeşil konferans. Burada gördüğünüz elektronik poster panoları bizim icadımız ve başka bir yerde yok. 2016'da üniversitemizde bir kongre yaptık ve o kongrede bu fikir çıktı. Bunların patenti tamamen bize ait. Burada yaklaşık 300 adet elektronik poster aynı anda gösterilebiliyor. Düşündüğünüzde katılımcılar plastik ve kağıt malzemelerden oluşan posterleri buraya getirecekti. Bunun yerine burada elektronik poster olarak aynı anda 300 posteri yayınlama imkanımız var. Bu şekilde kağıt ve plastik israfı yapıyoruz. 27 tane pano var ve her biri iki taraflı. Yine konferans kitabı da düzenlemedik. Sadece bir taşınabilir bellek verdik. Kağıttan da plastikten de tasarruf ederek çevreye de katkı sağlamış olduk."
Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik anlamında zengin bir ülke olduğunu da belirten Kaya, "Türkiye gerçekten biyolojik çeşitlilik anlamında çok zengin bir ülke. Avrupa'da olan bitkilerin hemen hemen tamamı bizim ülkemizde de mevcut. Bunun en önemli noktalarından bir tanesi yüzde 30'u endemik yani sadece Türkiye'de bulunan. Bu açıdan 4 tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, dağımız, ovamız, her şeyimiz var. O açıdan bunun kıymetini bilmeliyiz. Buradaki elimizdeki ekonomik değerleri, genleri para kazandıracak ne kadar çok yeni çeşitlere çevirebilirsek, bu şekilde daha fazla ekonomimize katkı sağlarız. Ne kadar çok teknoloji üretebilirsek o kadar ülkemiz daha fazla zenginleşecek." diye konuştu.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da yüzlerce akademisyenin katılımıyla gerçekleşen konferansın başarılı bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.
Tarım, biyoloji ve yaşam bilimleri konularında bilimsel çalışma ve sunumların yapılacağı kongre, 5 Eylül'e kadar devam edecek.
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