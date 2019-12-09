Tarım Kredi Kooperatifleri hakkında bakanlığa şok rapor

Türkiye genelinde 1 milyon 100 bin çiftçi ortağı bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına verilen kapsamlı raporda, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki mevcut sistemin çiftçiye değil, üst düzey yöneticilere ve personele hizmet ettiğine dikkat çekildi.

Çiftçinin en önemli kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’na rapor verildiği iddia edildi. Eski Teftiş Kurulu Başkanı Murat Ortoğlu tarafından hazırlanan raporda, Merkez Birliği’nin gübre politikası, iştirakler politikası yönetim denetim sistemi,ve kredi politikasıyla ilgili çarpıcı tespit ve önerilere yer verildi.

Çiftçi, gübreyi yüzde 20 pahalı kullanıyor

Raporda en dikkat çeken madde gübre konusundaki uyarılar oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği personeli ve Yönetim Kurulu üyelerinin, tüm kimyevi gübre ihtiyacını iştiraki olan Gübretaş’tan bayilik sözleşmesi yaparak ihalesiz olarak aldığına dikkat çekilen raporda, bu uygulamanın hem Tarım Kredi’yi finansal risklere soktuğu, ortakların ucuz gübre almasını engellediği kaydedildi. Raporda, “Tarım Kredi’nin ihtiyacı olan kimyevi gübreyi ihale yoluyla toplu alım şeklinde alması durumunda, en az yüzde 20 civarında fiyat avantajı yakalaması çok rahatlıkla mümkündür” ifadelerine yer verildi.