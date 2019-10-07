Tarım Kredi'den yem ve tohumda indirim kampanyası

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarımıza yıllık yüzde 4 maliyetle kredi kullandırmaya başlıyoruz." dedi.

Poyraz, çiftçi ve üreticiler için sertifikalı tohum ve yemlerde sabit vadeli satış ile karma hayvan yemi kampanyasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bütün tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarına yıllık yüzde 4 maliyetle kredi kullandırmaya başladıklarını belirten Poyraz, "Sabit maliyetli bir vadeli satış sistemi ki pilot olarak öncelikle sertifikalı tohum ve yemde kredi kullandırımına gidiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın imkanlarıyla ve kooperatifimizin imkanlarını birleştirerek ortaklarımıza farklı bir kampanyayla ve kredilendirme metodu uygulamaya geçiyoruz." diye konuştu.

Poyraz, uygulama kapsamındaki ürünlerde çiftçilerin 10 bin liralık kredi çektiklerinde, değişken faiz hesabı yapılmadan, dönem sonunda 10 bin 400 lira ödeyeceklerini dile getirdi.