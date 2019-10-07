HABER

Tarım Kredi'den yem ve tohumda indirim kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: - "Sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarımıza yıllık yüzde 4 maliyetle kredi kullandırmaya başlıyoruz" - "50 kilogramlık bütün hayvan yemi çeşitlerimizde 8 liralık indirime giriyoruz"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarımıza yıllık yüzde 4 maliyetle kredi kullandırmaya başlıyoruz." dedi.

Poyraz, çiftçi ve üreticiler için sertifikalı tohum ve yemlerde sabit vadeli satış ile karma hayvan yemi kampanyasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bütün tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarına yıllık yüzde 4 maliyetle kredi kullandırmaya başladıklarını belirten Poyraz, "Sabit maliyetli bir vadeli satış sistemi ki pilot olarak öncelikle sertifikalı tohum ve yemde kredi kullandırımına gidiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın imkanlarıyla ve kooperatifimizin imkanlarını birleştirerek ortaklarımıza farklı bir kampanyayla ve kredilendirme metodu uygulamaya geçiyoruz." diye konuştu.

Poyraz, uygulama kapsamındaki ürünlerde çiftçilerin 10 bin liralık kredi çektiklerinde, değişken faiz hesabı yapılmadan, dönem sonunda 10 bin 400 lira ödeyeceklerini dile getirdi.

İndirimli kredilerden yararlanmak isteyen çiftçilerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca istenen kriterleri yerine getirmeleri gerektiğini ifade eden Poyraz, "Mesela sertifikalı tohumlarda olan kampanyadan yararlanmak isteyen çiftçimiz, TARSİM sigortasını da yaptırmak zorunda." dedi.

Poyraz, 50 kilogramlık çuvaldaki bütün hayvan yemi çeşitlerinde de 8 liralık indirime gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hesabımızı yaptık, 50 kilogramlık çuvalda yemde fiyat ne olursa olsun 8 liralık indirim yapıyoruz. Farklı fiyattaki farklı ürünlere de indirim oranı farklı yansıdı. Fiyatlardaki düşüş bazı ürünlerde yüzde 15 gibi ciddi bir orana tekabül ederken bazılarında yüzde 12, yüzde 10 gibi gerçekleşti. Çiftçilerimizin en çok kullandığı sığır besi yemi 71 liradan 63 liraya düşüyor ki bunda yüzde 11,2 indirime gitmiş oluyoruz. Daha spesifik buzağı yemlerinde ise yüzde 15'e yakın indirim söz konusu. "

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Bolu'da kaçak içki operasyonuBolu'da kaçak içki operasyonu
Bu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya’dan gitmiyorlarBu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya’dan gitmiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Poyraz hayvan yemi indirim kredi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

Emine Bulut davasında yeni gelişme! Katil ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beyan Dara etkisiz hale getirildi

Beyan Dara etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.