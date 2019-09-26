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Tarım makinesi hırsızları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde tomruk yükleme makinesi çalan 2 kişi tutuklandı

Başkentte tomruk yükleme makinesi çalan 2 kişi tutuklandı.

Çamlıdere ilçesinin Bakırlı Yaylası'nda M.A'ya ait bir tomruk yükleme makinesinin çalındığı bildirildi. İhbar üzerine, harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı S.D, H.E. ve H.A'nın yer aldığı şebekenin gerçekleştirdiğini belirledi.

Hırsızlık zanlıları jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Tomruk yükleme makinesi ise Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde bulunarak sahibine teslim edildi.

İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara hırsızlık Jandarma Tomruk yükleme makinası

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