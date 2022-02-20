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Tarım makinesinde feci ölüm! Kıyafeti sıkışınca...

20.02.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta çiftçilik eden bir kişi tarım makinesine sıkıştı. Gübre serpme makinesinde kalan bir malzemeyi çıkarmaya çalışan çiftçi, makinenin çalışması sonucu sıkıştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çiftçi hayatını kaybetti.

Tarım makinesinde feci ölüm! Kıyafeti sıkışınca...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarım makinesine sıkışan çiftçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Eshabil Keçe (52), Kırsal Ördekdede Mahallesi'ndeki buğday tarlasında içine sıkışan malzemeyi tornavidayla çıkartmak istediği sırada gübre serpme makinesi çalıştı.

KIYAFETİNİ KAPTIRDI

Kıyafetini mekanizmaya kaptıran Keçe, tarım makinesine sıkıştı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Jandarma ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Keçe, sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Keçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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