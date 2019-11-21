Tarım Orman Şurası'nda dikkat çeken kare! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek not aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı.

Şura'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra "ortak akıl buluşması" temasıyla düzenlenen şura boyunca Türk tarımı ve ormancılığı ile ilgili son derece verimli, kapsamlı tartışmalar yapıldığını, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini, eleştirilerini ve geleceğe dair önerilerini özgür bir şekilde ifade imkanı bulduğunu bildirdi.

SOHBER EDİP, NOT ALDI

Bir süre kadın işçilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda not da aldı.