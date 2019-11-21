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Tarım Orman Şurası'nda dikkat çeken kare! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek not aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 16:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılarak konuşma yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şurada katılımcılarla sohbet edip bazı notlar aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı.

Şura'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra "ortak akıl buluşması" temasıyla düzenlenen şura boyunca Türk tarımı ve ormancılığı ile ilgili son derece verimli, kapsamlı tartışmalar yapıldığını, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini, eleştirilerini ve geleceğe dair önerilerini özgür bir şekilde ifade imkanı bulduğunu bildirdi.

SOHBER EDİP, NOT ALDI

Bir süre kadın işçilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda not da aldı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım ve Orman Şurası'nda önemli açıklamalarSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım ve Orman Şurası'nda önemli açıklamalar
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye Tarım Orman Şurası

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