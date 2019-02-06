Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu toplandı

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, yerli tohuma en büyük desteğin AK Parti iktidarlarında verildiğini belirterek, yılda 1 milyon ton yerli tohum üretildiğini söyledi. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, tali komisyon olarak görüştüğü İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni benimsedi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pazarlarda fiyat artışlarının devam ettiğini söyleyerek, "Köylü ve çiftçiler stokçuymuş gibi denetleniyor. Çiftçilerin borcu 140 milyara çıkmış. Üreticinin üretmeye gücü kalmamış. Buğday, ayçiçeği başta olmak üzere tarım ürünleri ithal ediyoruz." diye konuştu CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, tarım sektöründe yaşanan sıkıntılara değinerek, fiyatların her geçen gün arttığını, çiftçilerin borçlandığını ve üretemez duruma düştüğünü ifade etti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da pansuman tedbirlerle tarımdaki sorunların çözülemeyeceğini, iktidarın uyguladığı neoliberal politikalarla sorunların giderilemeyeceğini savundu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, çiftçilerin devlete borçlu olduğunu, daha önce çiftçinin ürettiği buğday ile bir daire alabildiğini ancak şu anda bunun mümkün olmadığını söyledi. - "Çiftçi borçlarını yapılandırdık" Milletvekillerinin eleştirilerine cevap veren Komisyon Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, 2017 itibarıyla tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilen kredinin 40 milyar liraya ulaştığını, kredilerin geri dönüş oranının ise yüzde 98 düzeyinde olduğunu kaydetti. Kılıç, 2002 yılında 7 bin traktör satılırken 2017 yılında 93 bin traktör satışı gerçekleştiğini, bu yıl çiftçi borçlarının yapılandırıldığını belirtti. Yerli tohum üretimine yönelik en büyük desteğin AK Parti iktidarları tarafından verildiğini vurgulayan Kılıç, Türkiye'nin 1 milyon tonun üzerinde yerli tohum ürettiğini dile getirdi.

Yunus Kılıç, Sudan'da tarım arazisi kiralamasına yönelik eleştiriye de cevap vererek, "Bu mesele Türkiye'de tarım arazilerinin yetmemesi meselesi değildir. Sudan'da yapılan Türkiye'nin ulvi davranışlarından bir örnektir. Bölgede teknolojik üretim yapamayan insanlara karşı tarımsal katkı sağlamaya yönelik güzel bir davranıştır. Oradaki insanların yaşamlarına katkı sağlayabilmek için adım atılmıştır." diye konuştu. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden batıya doğru bir göç yaşandığını, bu durumun izlenen politikalarla ilgili olduğunu ve doğru bir planlama yapılmaması durumunda sorunların çözülemeyeceğini iddia etti. -"CHP'den çözüm önerisi duymadım" MHP İzmir Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Hasan Kalyoncu, CHP milletvekillerinin sadece sorunları anlattıklarını ancak bu sorunların giderilmesine ilişkin bir çözüm önerisi sunmadıklarını belirtti. Türkiye'de bazı sıkıntıların olduğunu bildiklerini ifade eden Kalyoncu, "CHP'den çözüm önerisi duymadım. Karnıyarıktan patlıcan fiyatlarına kadar girdiniz ama üretim niye olmuyor, çözüm önerileriniz nedir, bunları söylemiyorsunuz. Yürütmenin yapmadıklarını, sizin söylemediklerinizi de söylüyoruz. Tarım sektöründe, tohumda da sorunlar var. Ama yerli tohumu geliştirme çalışmaları da var. Tarımdaki eksiklikleri gidermek için çalışmalar da var. Bunun için sadece sorunları değil çözüm önerilerini de dile getirelim." şeklinde konuştu.