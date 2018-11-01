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"Tarım politikaları son derece stratejik bir alan"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 21:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: - "Tarım politikaları ülkemizin birlik ve beraberliği için, bizlerin yaşam kalitesini, yaşam sağlığını sürdürebilmemiz için son derece stratejik bir alan"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, tarım politikalarının ülkenin birlik ve beraberliği için, yaşam kalitesi ve sağlığı sürdürebilmek için son derece stratejik bir alan olduğunu belirtti.

Büyükgümüş, Şanlıurfa'da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen Ziraat Zirvesi tanıtım programında yaptığı konuşmada, genç katılımcılarla tanışıp fikir alışverişinde bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'dan başlayarak bu organizasyonları yapmaya devam edeceklerini aktaran Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Bu etkinliklerle birbirimizle kaynaşırken aynı zamanda bilgilerimizi geliştireceğiz ve yarının Türkiye'sini hep birlikte inşa etmek için donanımlı hale geleceğiz. Tarım politikaları ülkemizin birlik ve beraberliği için bizlerin yaşam kalitesini, yaşam sağlığını sürdürebilmemiz için son derece stratejik bir alan. Türkiye'nin tarımına yön veren Şanlıurfa'da, tarım ve gençliği bir araya getirerek Türkiye'nin tarım alanında millileşmesi için, yerli imkanların gelişmesi için, biz gençlerin üzerine düşen vazifeleri ve sunacağımız katkıları bu toplantıda konuşma ve istişare etme imkanı bulacağız. İnşallah bu toplantılar güçlü Türkiye'nin, bölgesinde küresel ölçekte lider Türkiye'nin oluşmasında üst düzeyde katkı sunacaktır.''

Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç ile partililer katıldı.

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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Şanlıurfa Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş

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