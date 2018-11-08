Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım savunmadan daha önemli. İstediğiniz kadar kılıcınız olsun, istediğiniz kadar topunuz olsun, istediğiniz kadar tüfeğiniz olsun. Birgün herkes bunların yenilemeyeceğini öğrenecek. Eğer gıdanız yoksa, gıda arz güvenliğiniz yoksa, kendi kendinize birçok alanda yetemiyorsanız bu önümüzdeki nesiller için çok büyük tehlikedir." dedi. Pakdemirli, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kahramanmaraş Valiliği iş birliğinde düzenlenen, Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı'nda, Türk tarımını gelişimine ve ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kahramanmaraş'ta çeşitli müjdeler verdiklerini belirten Pakdemirli, önümüzdeki günlerde daha hızlı çözümler üretmek için bölgelerde havza yönetim modeline geçeceklerini, burada Kahramanmaraş'ın yer alacağını ifade etti. 2050 yılında dünya nüfusunun 50 milyar olacağının öngörüldüğünü anlatan Pakdemirli, "1 milyar insan aşırı yoksul, 800 milyon insan aç ama bunun karşılığında da 600 milyon insanın obez." diye konuştu.

Her yıl 1 buçuk milyar ton gıda israfının yanında 40 ülkede gıda sıkıntısı, 80 ülkede su sıkıntısı çekileceğini belirten Pakdemirli, "2050 yılına kadar da gıda üretiminin dünyada yüzde 60 artırma mecburiyetimiz var. Bize ne dünyadan diyebilirsiniz ama aşağı yukarı tablo Türkiye'yi de koyduğumuz zaman benzer bir rapor çıkıyor." ifadesini kullandı. Türkiye'nin en az 20 yıl içerisinde üretimini yüzde 50 artırmak zorunda olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları söyledi: "Ben her zaman tarım eşittir tarım büyüktür savunma diyorum. Tarım savunmadan daha önemli. İstediğiniz kadar kılıcınız olsun, istediğiniz kadar topunuz olsun, istediğiniz kadar tüfeğiniz olsun. Birgün herkes bunların yenilemeyeceğini öğrenecek. Eğer gıdanız yoksa, gıda arz güvenliğiniz yoksa, kendi kendinize birçok alanda yetemiyorsanız bu önümüzdeki nesiller için çok büyük tehlikedir. Gelecek nesillere doğru bir emanet bırakmak istiyorsak bu işi çok ciddi bir şekilde ele almamız gerekiyor." Dünyada tarımın önemine değinen Pakdemirli, çok büyük şirketlerin gelecek için satınalmalar yaptığını belirtti.