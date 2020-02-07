Tarım Sektörü İzmir’de Buluştu

Türkiye’nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarı Agroexpo, 15’nci kez kapılarını açtı. 75 ülkeden yaklaşık 950 firmanın katıldığı fuarı 360 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dört gün sürecek fuarda yaklaşık iki bin iş adamı arasında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerle 700 milyon dolarlık bir iş hacminin sağlanması hedefleniyor. Fuarda, tarım makineleri, sera ve ekipmanları, tohum, fide, fidan, gübre, ilaç sanayi, sulama, plastik, ambalaj, tarımsal enerji, hayvancılık, hayvancılık ekipmanları, arıcılık sektörü ve veterinerlik hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar yer alıyor.
Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küresel ölçekte tarım ve hayvancılık sektörünün öneminin arttığını belirterek, "Dünyayı doyuran ülke dünyanın lider ülkesi olacaktır” dedi. Pakdemirli, Türkiye’nin 44 milyar dolarlık tarımsal üretimle Avrupa’da lider ülkeler arasında yer aldığını belirtti.
Pakdemirli’den uluslararası yatırımcılara çağrı
Bakan Pakdemirli, uluslararası yatırımcılara da şöyle seslendi: “Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya ülkelerine coğrafi yakınlığından dolayı, önemli bir avantaja sahip olan Türkiye, bu konumunu yabancı yatırımcıyla beraber fırsata çevirmelidir. Söz konusu ülkelerle Avrupa ve Balkanlar arasında bir köprü vazifesi yapan Türkiye, hedef bölgelerin gıda tedarikçisi olarak konumunu gün geçtikçe, güçlendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak, özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum: Ülkeme yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara, gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın. İş ortaklarınızı bulun, ülkemizin cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır.”
Soyer’den yerel üretici vurgusu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'den ve dünyadan binlerce katılımcının yer aldığı Agroexpo Fuarı'nın Türkiye’deki tarım sektörünün gelişimine, bu alandaki uluslararası ortaklıklara ve ülkenin ekonomisine katkı sunacağını dile getirdi. Yerel üreticinin ve yerel üretimin önemine vurgu yapan Tunç Soyer “İzmir Büyükşehir Belediyesi doğayı iyi okuyarak özüne dönen, üreticiyi toprakla buluşturan ve üretileni, herkesle adil bir biçimde paylaşan kapsamlı bir tarım stratejisi geliştirdi. Temel hedefimiz üreticinin doğayla uyum içinde üretmesini; herkesin sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini mümkün kılmak ve refahı artırarak yerelden kalkınmayı sağlamak” dedi.
Fuar süresince başta 2020 model traktörler olmak üzere yenilikçi tarım makinaları ziyaretçilere tanıtılacak. Süt ve et sektörüne yönelik kesim, işleme, dolum, soğutma, depolama, lojistik ve ambalaj konularına yenilikçi çözümler üreten teknolojiler üreticilerle buluşacak. Modern tarımın güncel uygulamalarına yönelik panel ve seminerler düzenlenecek.
Yeni teknolojilere ilgi yoğun
Fuarı ziyaret eden üreticilerden Mehmet Saylı VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada “Değişiklikleri görmek, yerinde izlemek için fuara geldim. Babalarımızın, dedelerimizin zamanıyla aradaki en büyük fark teknoloji. O zamanlar tamamen zorba işiydi. Çapayla ek, sıpayla çek tabiri vardı. Şimdi şartlar tamamen değişti” diye konuştu.
Tarımda drone teknolojileri konusunda uzmanlaşan bir firmanın yetkilisi olan ziraat mühendisi Burçak Sevim, üreticilerin yeni teknolojilere büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Sevim, “Drone’lar arazinin topografyasını çıkartmak, bitki analizi yaparak bitkinin gıda ihtiyacını tespit etmek gibi birçok işte kullanılıyor. Örneğin ilaçlama drone’uyla arazi yapısına bağlı kalmadan daha az ilaçla daha efektif ilaçlama yapılabiliyor” dedi.
Fuar süresince en ağır boğanın seçileceği “Ağır Abiler” yarışması, koyun ve keçi ırkı tanıtımları, genç çiftçiler yarışıyor bilgi yarışması, süt sağım yarışması ve yöresel lezzetler şöleni gibi etkinlikler de düzenlenecek.
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