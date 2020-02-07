Tarım Sektörü İzmir’de Buluştu

Türkiye’nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarı Agroexpo, 15’nci kez kapılarını açtı. 75 ülkeden yaklaşık 950 firmanın katıldığı fuarı 360 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dört gün sürecek fuarda yaklaşık iki bin iş adamı arasında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerle 700 milyon dolarlık bir iş hacminin sağlanması hedefleniyor. Fuarda, tarım makineleri, sera ve ekipmanları, tohum, fide, fidan, gübre, ilaç sanayi, sulama, plastik, ambalaj, tarımsal enerji, hayvancılık, hayvancılık ekipmanları, arıcılık sektörü ve veterinerlik hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar yer alıyor.

Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küresel ölçekte tarım ve hayvancılık sektörünün öneminin arttığını belirterek, "Dünyayı doyuran ülke dünyanın lider ülkesi olacaktır” dedi. Pakdemirli, Türkiye’nin 44 milyar dolarlık tarımsal üretimle Avrupa’da lider ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Pakdemirli’den uluslararası yatırımcılara çağrı

Bakan Pakdemirli, uluslararası yatırımcılara da şöyle seslendi: “Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya ülkelerine coğrafi yakınlığından dolayı, önemli bir avantaja sahip olan Türkiye, bu konumunu yabancı yatırımcıyla beraber fırsata çevirmelidir. Söz konusu ülkelerle Avrupa ve Balkanlar arasında bir köprü vazifesi yapan Türkiye, hedef bölgelerin gıda tedarikçisi olarak konumunu gün geçtikçe, güçlendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak, özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum: Ülkeme yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara, gereken tüm kolaylıkları göstereceğimizden şüpheniz olmasın. İş ortaklarınızı bulun, ülkemizin cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır.”