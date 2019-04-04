Tarım sektörüne yönelik destekler ATO’da tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektöründe faaliyet gösteren yatırımcılara IPARD II kapsamındaki desteklerden yararlanma çağrısında bulunarak “250 milyon avro, yani yaklaşık 1,5 miyar liralık 5’inci başvuru çağrısı devam ediyor. Durmayın, beklemeyin, kırsalda yatırıma gelin” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuyla (TKDK) birlikte düzenlediği Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD II) 5. Başvuru Çağrısı’na ilişkin bilgilendirme semineri ATO Meclis Salonunda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Hedefi, projesi ve azmi olanlar için önümüzde 4,5 senelik fırsatlar dönemi var. Biz, yeni ekonomik program doğrultusunda, üretim ve ihracata yönelik büyümenin gereğini, özellikle gıda, tarım ve ormancılık endüstrisinde de yerine getirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, TKDK tarafından uygulanan IPARD-II Programı 5’inci başvuru çağrısına 16 Şubat’ta çıktıklarını anımsatarak, "IPARD programı kapsamında bugüne kadar toplam 14 bin 500 projeye, yaklaşık 4 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde, kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu. Ankara’da da bugüne kadar 625 projeye yaklaşık 300 milyon lira hibe verdik. Bu hibelerle Ankara’ya 600 milyon liralık yatırım yapıldı ve bin 500 kişiye istihdam sağlandı" diye konuştu.

Kırsaldaki üretici ve girişimcinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Pakdemirli, 5’inci başvuru çağrısı kapsamında 250 milyon avro yani yaklaşık 1,5 milyar liralık hibe paketini yatırımcılara sunduklarını söyledi.

"Yüzde 40-70 hibe sağlayacağız"

Pakdemirli, Ankara’da ve IPARD’ın uygulandığı 42 ilde yatırımcı aradıklarını ve yatırımcı peşinde olduklarını aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu hibe paketiyle iki ana grupta 9 alt sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlayacağız. Birinci gruptaki hayvancılıkta, yatırımın 3 milyon liraya kadar olan kısmına destek sağlayacağız. Yeni işletme kurulumuna yüzde 40 hibe, mevcut işletmelerin modernizasyonunda yüzde 50 hibe vereceğiz. Tüzel kişiliklerin başvurularında vereceğimiz hibe oranı yüzde 60 olacak. 250 milyon avronun, 170 milyon avrosunu, yani bir milyar lirasını hayvancılık yatırımları için kullanacağız. Bu yatırımlarda son başvuru tarihi 17 Mayıs’tır. İkinci grup olan işleme ve pazarlama yatırımlarında ise yatırımın 1 milyon ile 3 milyon avroya kadar olan kısmını destekliyoruz. Hibe oranı, gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütlerinde yüzde 50 olacak. 250 milyon avronun 80 milyon avrosu, yani yaklaşık 500 milyon lirasını bu yatırımlar için kullanacağız."

TKDK’nın IPARD-2 kapsamında başvuru çağrılarının devam edeceğine işaret eden Pakdemirli, Mayıs ayında IPARD-II’nin diğer sektörlerinde de çağrıya çıkmayı planladıklarını, çağrı bütçesini daha sonra açıklayacağını bildirdi.

"Yatırımcıları davet ediyorum"

Pakdemirli, proje başvurularına ilişkin bürokratik işlemleri azalttıklarını, kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Bütün Ankaralı yatırımcıları IPARD-II Programı 5’inci başvuru çağrısı kapsamındaki hibelerden faydalanmaya davet ediyorum. Bakanlığımızın kırsal kalkınmaya sağladığı destekler artarak devam edecektir. Kırsalda yaşam standartlarını yükseltmek, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, yerinde üretmek ve yerinde işlemek anlayışıyla çalışmalarımız hızlanarak devam ediyor. 250 milyon avro yani yaklaşık 1,5 milyar liralık 5’inci başvuru çağrısı devam ediyor. Durmayın, beklemeyin, kırsalda yatırıma gelin diyorum" dedi.

"Mikro işletmeler geliştirilecek"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, IPARD-II kapsamında tarımsal işletmelere verilen destekleri anlatarak, programın amacının tarımsal işletmeleri AB standartlarına ulaştırmak olduğunu söyledi.

Baran, tanıtımı yapılan destekleme programıyla et ve süt üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasının hedeflendiğinin altını çizerek, "Ülkemizdeki yerel ürünlerle mikro işletmelerin gelişmesine destek olunması da amaçlanıyor. Turizm çeşidi olarak kırsal turizmin oluşması ve nihayetinde kırsal kesimin desteklenmesi hedefleniyor" açıklamasında bulundu.

Yerli ve milli üretimin önemine dikkati çeken Baran, “Tarımsal desteklerle, gerek bitkisel gerekse hayvansal üretim destekleniyor. Tarım sektöründe ihtiyaç olan yapısal dönüşümün tamamlanmasıyla birlikte ülkemiz her alanda verimli üretimi gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, ATO Başkanı Baran ile birlikte program öncesinde TKDK Ankara İl Koordinatörlüğü tarafından desteklenen işletmelerin ürünlerinin sergilendiği stantları inceledi. Toplantının ardından ATO Başkanı Baran, Bakan Pakdemirli’ye hediye takdim etti.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ve Mustafa Aksu, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr.Muhammed Adak, Vali Yardımcıları Recep Erkılıç, Elif Nur Bozkurt Tandoğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, TKDK Başkanı Hakan Kalender, TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, TKDK Koordinatörleri Ali Kılıç, Şerife Kontoğlu, Özgen Martal, Mecit Ender Kaya, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar, ATO meclis ve komite üyeleri katıldı.



