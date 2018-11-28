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Tarım ve Enerji Bakanlığı çalışanlarına 'ByLock' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 11:32 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı ile farklı kurumlarda çalışan 27 'ByLock' kullanıcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı ile farklı kurumlarda çalışan 27 'ByLock' kullanıcısı hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde sürdürülen operasyonlarda şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 3'ü aktif çalışan 15 kişi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda biri aktif çalışan 4 kişi ve farklı kurumlarda çalışan 8 kişi olmak üzere 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara dahil 7 ilde yapılan operasyonlarda şüphelilerden 11'i yakalandı.
Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.

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