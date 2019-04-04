"Tarım ve Hayvancılık Fuarı"na yabancılardan ilgi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen, "10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"na yabancı heyetler ilgi gösteriyor.

Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde TÜYAP ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen, açılışı önceki gün yapılan fuar sürüyor.

15 firmanın yer aldığı fuar, Irak, İran, Gürcistan, Kamerun ve Ürdün'den gelen heyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Ürdün heyetinden İssa Qutishat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ürdün Büyükelçisi'nin davetiyle fuara katıldığını, tarımda kullanılan makineleri incelediklerini söyledi.

Qutishat, fuardan çok memnun kaldığını belirterek, çok zengin ürün çeşidi olduğunu aktardı.

"Dışardan gelenler için Diyarbakır ve Türkiye yatırım açısından iyi bir yer. Vergi indirimleri çok cazip. Türkiye çok güçlü ve güvenilir bir ekonomiye sahip. Yatırım için çok uygun görüyoruz." diyen Qutishat, gıda endüstrisiyle ilgili yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Qutishat, "Türkiye'nin ekonomisini kötülemeye çalışanlar var ama öyle değil, Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var. Bu fuar için özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye Müslüman ülkelere liderlik ediyor, yön veriyor." diye konuştu.