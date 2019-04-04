HABER

"Tarım ve Hayvancılık Fuarı"na yabancılardan ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da düzenlenen, 115 firmanın yer aldığı "10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"na Irak, İran, Gürcistan, Kamerun ve Ürdün'den gelen heyetler de katılıyor - Ürdün'den İssa Qutishat: - "Dışardan gelenler için Diyarbakır ve Türkiye yatırım açısından iyi bir yer. Vergi indirimleri çok cazip. Türkiye çok güçlü ve güvenilir bir ekonomiye sahip. Yatırım için çok uygun görüyoruz" - Kamerun'dan iş kadını Jacqueline Tıentcheu: - "Türkiye ile ticaretimizi geliştirmek istiyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen, "10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"na yabancı heyetler ilgi gösteriyor.

Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde TÜYAP ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen, açılışı önceki gün yapılan fuar sürüyor.

15 firmanın yer aldığı fuar, Irak, İran, Gürcistan, Kamerun ve Ürdün'den gelen heyetlere de ev sahipliği yapıyor.

Ürdün heyetinden İssa Qutishat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ürdün Büyükelçisi'nin davetiyle fuara katıldığını, tarımda kullanılan makineleri incelediklerini söyledi.

Qutishat, fuardan çok memnun kaldığını belirterek, çok zengin ürün çeşidi olduğunu aktardı.

"Dışardan gelenler için Diyarbakır ve Türkiye yatırım açısından iyi bir yer. Vergi indirimleri çok cazip. Türkiye çok güçlü ve güvenilir bir ekonomiye sahip. Yatırım için çok uygun görüyoruz." diyen Qutishat, gıda endüstrisiyle ilgili yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Qutishat, "Türkiye'nin ekonomisini kötülemeye çalışanlar var ama öyle değil, Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var. Bu fuar için özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye Müslüman ülkelere liderlik ediyor, yön veriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin insani yardımlara öncülük ettiğini belirten Qutishat, Türkiye'nin savaştan kaçan çok sayıda Suriyeli'ye kucak açtığını vurguladı.

- "Türkiye ile ticaretimizi geliştirmek istiyoruz"

Kamerun'dan gelen iş kadını Jacqueline Tıentcheu, fuara katılmaktan memnun olduğunu, bu tür fuarların ülkeler arasında ticaretin artmasına katkı sunduğunu söyledi.

"Kamerun'da Türkler rahat bir şekilde ticaret yapabiliyorlar. Biz bu ilişkiyi güçlendirmek için buradayız." ifadelerini kullanan Tıentcheu, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. Tarım için makinelere ihtiyacımız var. Burada da makine çok. Bunları transfer etmek istiyoruz. Türkiye çok gelişmiş bir ülke. Bizleri çok sıcak karşıladılar. Sizi temin ederim ki sizler de Kamerun'a geldiğiniz zaman kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Kollarımızı Türkler için açıyoruz. Türkiye'de çok iyi bir potansiyel ve pazar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika'ya yaptığı ziyaretlerden de çok memnun kaldığımız için buraya geldik. Cumhurbaşkanına ilgileri için çok teşekkür ediyorum."

TÜYAP Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirici, fuara 100 bini aşkın katılım beklediklerini aktardı.

Fuara tarım sektöründe faaliyet gösteren 115 firmanın katıldığını dile getiren Ektirici, "Yabancı menşeli olup, yurt içindeki temsilcilikleri aracılığıyla katılan firmalar da var. Fuara Irak, İran, Gürcistan, Kamerun ve Ürdün gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz geldi. Buradaki üreticilerimizle yurt dışından gelenleri yan yana getirip, ticaret yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İhracatın artmasını istediklerini belirten Ektirici, fuarların bölge ve ülke ekonomisine sunduğu katkılara işaret etti.

Ektirici, ihracatın önem arz ettiği bir dönemde, bu tür organizasyonların bu amaca destek sunduğunu sözlerine ekledi.

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Gümüşhane ve Bayburt'ta ilkbaharda karGümüşhane ve Bayburt'ta ilkbaharda kar
Abdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyorAbdülhamid Han’ın 140 yıllık hayali gerçekleşiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10. Ortadoğu Tarım Hayvancılık Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuar Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Ölümün kıyısından son anda aldılar

Ölümün kıyısından son anda aldılar

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.