Tarım ve hayvancılık sektörü, İzmir'deki fuarda buluştu

İZMİR (AA) - Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en büyük fuarı olarak gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na 90 ülkeden 1050 firma katıldı.

Fuar İzmir'de bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla açılan fuarın ilk gününde 2 bine yakın otobüsle İzmir'e gelen üreticiler, yerli ve yabancı firmaların ürün ve teknolojilerini inceledi.

Fuarda yerini alan Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Katar, Cezayir, Mısır, Kırgızistan, İran, Bulgaristan, Polonya, Fas, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 90 ülkeden firma da ürünlerini ziyaretçilerin dikkatine sundu.

Tarımsal makine, sera, sulama teknolojileri, gübre, tohum, fidan ve bahçecilik, zirai ilaçlama makinaları, ekolojik tarım ve canlı hayvan yetiştiriciliği sektörlerinden yoğun katılımın gözlendiği fuarda en fazla ilgiyi traktör firmaları çekti.

Yeni traktör modellerinin lansmanları ve çeşitli yarışmaların da düzenlendiği fuarın ilk gününde büyükbaş hayvanların mücadele ettiği "Ağır Abiler Yarışıyor" etkinliği katılımcılardan ilgi gördü.

- Teknoloji firmaları dikkati çekti

Fuarı organize eden Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, AA muhabirine, fuar katılımcısı firmaların ülke tarımının yükselişine katkı sağladığına işaret etti.

Fuarın ilk gününde ziyaretçi ilgisinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Tan, "Geçtiğimiz yıllarda bir iki firmayı zor bulabildiğimiz 'Tarım 4.0' teknolojileri sektörü, bu yıl fuarımızda 30’u aşkın firma ile temsil ediliyor. Ve gururla söylemek isterim ki bu firmaların 20'den fazlası Türk girişimcilerdir." diye konuştu.

17. AGROEXPO Fuarı, 6 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

