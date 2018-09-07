HABER

Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli: Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ekmek fiyatına ilişkin "Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ekmek fiyatına ilişkin "Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok" dedi.

ANKARA (DHA)

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Taşel: LGS yerleştirmelerinde bazı bölgelerde yığılmalar olduTaşel: LGS yerleştirmelerinde bazı bölgelerde yığılmalar oldu
İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.