Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli: Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ekmek fiyatına ilişkin "Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum, vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok" dedi.

ANKARA (DHA)

