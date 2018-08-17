Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu Malazgirt'te

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Muş'un Malazgirt ilçesinde "26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü" kutlamalarının yapılacağı "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Danişmentgazi Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alanda yapımı süren milli parka gelen Aksu, incelemelerde bulundu.
Ardından yetkililerden bilgi alan Aksu, milli parkta ağaç dikerek can suyu verdi.
Aksu, beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Muş İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile milli parkı gezdi.
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