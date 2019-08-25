HABER

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin: “Sahtekarlara gereken önlemleri alacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Malazgirt Zaferi kutlamaları için Muş’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yılın ilk bal hasadını yaptı.

Malazgirt Zaferi kutlamaları için Muş’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yılın ilk bal hasadını yaptı. Metin, vatandaşın sağlığını tehlikeye sokacak sahte bal üreticilerine karşı, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu sahtekarlara gereken önlemleri alacağız, gerekli müeyyideleri de en sert şekilde uygulayacağız” dedi.
Muş merkeze bağlı Soğucak köyünde Bal Üreticileri Birliği Başkanı Aydın Bağlam’a ait 450 arılı kovanda bal hasadı yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, kovandan bal çıkararak, üreticilere bol kazanç dileklerinde bulundu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin’e Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Müdür Yardımcıları Mehmet Gündoğdu ve Dr. Ferit Yıldız, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Pekbay ile kurum personelleri eşlik etti.
Bal hasadının ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, “Başkanımızın kovanlarından başladık. Burada 450 bal kovanı var. İnşallah Muş’un bu balını hem Türkiye’ye hem dünyaya pazarlayacak adımları Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle Muş’ta gerçekleştireceğiz. Bugün ilk bal hasadımızı yapmış bulunuyoruz. Altın sarısı balımız hem organik hem de her şeyi ile bütün bir besleyici. Şu anda bir kovana yılda 15 lira desteğimiz var. Ama biz bu destek çeşitlerimizi arttıracağız. Özellikle arı yetiştiricilerimizin sayısını çoğaltacağız. Daha kaliteli arı, bal üretimi destekleyeceğiz. Özellikle katma değerli ürünler noktasında da gerekli desteğimizi vereceğiz” dedi.

“Sahtekarlara gereken önlemleri alacağız”
Bal yerine şeker ve glikozu vatandaşlara bal diye satan sahtekarlara karşı önlemler aldıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Metin, “Bal hususunda yıllardan beri bazı sahtekarla çıkıyor. Ne yazık ki bal üretiminde bir takım oynamalarla şeker, glikoz gibi bu tür şeylerle bal diye sattıkları sahte ürünler oluyor. Bunlarla ilgili de sert mücadele ortaya koyuyoruz. Yeterli olmayan yerde de gerekli mevzuat çalışmalarını ihtiyacı olan yerlerde yapacağız. Ama denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Bunu hep birlikte yapacağız. Hem arıcılarımız hem bunların bağlı bulundukları birlikler hem de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu sahtekarlara gereken önlemleri alacağız, gerekli müeyyideleri de en sert şekilde uygulayacağız. O nedenle bu konuda ihbarlar bekliyoruz. Vatandaşımızın tüketici olarak kandırıldığı yerde bizler gerekli müdahaleyi yaparız. O nedenle Alo 174’e vatandaşımızın sahte ve sağlığa zararlı kabul ettikleri, şüphelendikleri bütün ürünlerde veya beyan edilenin aksine bir ürün elde ettiklerini gördüklerinde hemen ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz. Bu kapsamda hem gerekli müdahaleyi yapıyor, hem onların satıcısını hem perakendecisini, üreticisini yerinde bulup, tespit edip yok ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bal hasadının ardından köyden ayrıldı.

Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı Amazonlar'daki yangınlar dünyayı ayağa kaldırdı: Gerekli müdahale yapılmadı
Leylekler İstanbul semalarındaLeylekler İstanbul semalarında
Kadına şiddet son bulsun, diye 24 saat yüzdülerKadına şiddet son bulsun, diye 24 saat yüzdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.