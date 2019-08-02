Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Afyonkarahisar’da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar’a geldi.

Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı memleketi Afyonkarahisar’da bir dizi ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdi. Özkaldı, Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesinde yapımı devam eden Yedikapı Tatbikat Parkı’nda incelemelerde bulunduğu sırada üzerinde bulunduğu platform çökme tehlikesi geçirdi. Kısa süreli paniğin yaşanmasının ardından Özkaldı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan’dan bilgiler alamaya devam etti. Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı yaptığı açıklamada, yapımı devam eden tatbikat parkının 2018 yılından tatbikat alanı olarak ilan ettiklerini söyledi. Özkaldı şöyle devam etti:

“Burayı 2018 yılında tabiat parkı ilan etmiştik. Tabiat Parkımız 216 hektar büyüklüğünde. Burada, şimdi harika bir seyir terası yapıyoruz. Planımız dahilinde, çok güzel çalışmalarımız olacak. 15’er adet piknik masası ve kamelyamız hali hazırda yerleştirildi. Bunların dışında bir çok aktivite alanları yapılacak. Kır lokantası, çim kayağı sahası, seyir kulesi, bungalov evler ve sosyal alanlar yapmayı düşünüyoruz."