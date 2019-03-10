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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı: "İlacımızı kendimiz üreteceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye’nin kendi ilacını üretme konusunda çalışmalara başladığını belirtti.Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye’nin kendi ilacını üretme konusunda çalışmalara başladığını belirtti.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özkaldı, “İlçemizde bulunan Alkaloid Fabrikasında morfini nasıl üretiyorsak ilacı da kendimiz üreteceğiz. Bununla ilgili fizibilite çalışmaları başlamıştır. Ayrıca enerji gideri yüksek olacağından atık su arıtma tesisleri için büyük bir güneş enerjisi üsleri kuracağız. Enerji gideri de kendi kendini karşılayacaktır” ifadelerini kullandı.
Haşhaş üretimini de internetten takip edeceklerini belirten Özkaldı, ilçede haşhaş ekiminin iki katına çıktığını bildirdi. Hükümet tarafından ilçeye yapılan yatırımları anlatan Akif Özkaldı, “Bu hizmetler ekip işi. Bugüne kadar bu hizmetler nasıl yapıldı? Güçlü iktidar, güçlü hükümet ve istikrarlı ekonomi ile yapıldı. Bu gemi bizim, batacaksak bu gemide batalım. Dolayısıyla iyi günde de, kötü günde de hep birlikte olmamız lazım. Güçlü bir belediye olursa biz de hep birlikte bu projelerimizi kaldığımız yerden devam ederiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bakanlarımızın da desteklerini alarak Afyonkarahisar ve Bolvadin’de büyük işlere imza atacağız” dedi.
Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak notlar aldı.

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