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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

08.04.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki kimdir? sorusunun yanıtı Resmi Gazete'de 4 Bakan Yardımcısının görevden alındığı bilgisinin paylaşılmasının ardından merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Çıkan haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Yeni Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki oldu. Peki Veysel Tiryaki ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Konuya ilişkin bilgileri dizler için derledik.

TARIM VE ORMAN BAKANI YARDIMCISI VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

Veysel Tiryaki 12 Mart 1965 yılında Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde dünyaya geldi.

Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı.

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VEYSEL TİRYAKİ NE MEZUNU?

Veysel Tiryaki, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.

Tiryaki, doktora derecesini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü taşınmaz geliştirme anabilim dalında almıştır. Aynı zamanda 1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı.

VEYSEL TİRYAKİ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2004'te Altındağ Belediye Başkanı seçildi. Üç dönem boyunca bu görevini yürüttü.

Belediye başkanlık görevinden önce Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babası olan Veysel Tiryaki, iyi derecede İngilizce biliyor.

Eylül 2020 yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Hacettepe Teknokent'in Genel Müdür'ü olarak atanmıştır. 8 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcısıdır.

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