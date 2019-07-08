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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

"TARSİM ile Türkiye genelinde uygulamanın başladığı 1 Haziran 2006'dan 21 Mayıs 2019'a kadar İzmir'de 112,6 milyon lira hasar tazminatı ödenmiştir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile Türkiye genelinde uygulamanın başladığı 1 Haziran 2006'dan 21 Mayıs 2019'a kadar İzmir'de 112,6 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.

Pakdemirli, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, İzmir ve ilçelerinde ocak ayında meydana gelen aşırı yağış, sel-su baskını afetlerinden 9 ilçede, 158 köy ve mahallede 4 bin 765 üreticiye ait 2 bin dekar örtü altı tesis alanı, 241 bin 676 dekar hububat, kışlık sebze, yem bitkileri ve meyve üretim alanında etkilenme meydana geldiğini anımsattı.

Burada meydana gelen aşır yağış, sel-su baskını afetlerinin, Tarım Sigorta Kanunu kapsamındaki devlet destekli bitkisel ürün sigortası teminatı dahilinde olduğuna işaret eden Pakdemirli, tarım sigortası yaptıran üreticilerin zararlarının TARSİM eksperlerince yapılan hasar tespitleri sonucunda TARSİM tarafından ivedilikle karşılandığını belirtti.

TARSİM ile Türkiye genelinde uygulamanın başladığı 1 Haziran 2006 tarihinden 21 Mayıs 2019 tarihine kadar İzmir'de toplam 199 bin 566 adet poliçe düzenlendiğini vurgulayan Pakdemirli, "142,5 milyon lira devlet prim desteği sağlanmış, 112,6 milyon lira hasar tazminatı ödenmiştir." bilgisini verdi.

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