Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Türk-Kürt kardeşliğinin önüne hiçbir şey geçemez. Böyle olsaydı biz neden Kobani'den 300 bin tane Kürt'ü bugün Türkiye'de ağırlıyoruz." diyen Pakdemirli, Türkiye'nin çok büyük bir insanlık mücadelesi ve insanlık dersi verdiğini, 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi ağırladığını anlattı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması dileğinde bulunan Pakdemirli, terör örgütleriyle en etkin mücadele eden ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, Suriyelilerin de artık evlerine dönmesi gerektiğini belirterek "Çünkü herkes bir şekilde evini arıyor. Bazıları toplumumuza entegre oldu, şehirlerimizde çalışıyor, az da olsa kamplarda kalanlar da var. Harekatla güvenli hale getireceğimiz bölge inşallah dün demografik yapısı neyse bu demografik yapısına dönecek. Yani Arap'ı, Süryani'yi, Kürt'ü, Türkmen'i tekrar oturduğu yere gönderip, onları yerlerinde mutlu edecek şekilde ortamı güvenli hale getirebilirsek hem ülkemiz için hem komşularımız için hem de uluslararası camia için en sağlıklısı olur" diye konuştu.

-Yangınla mücadelede drone kullanımı

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına da değinen Pakdemirli, termal kameralı, yüksek teknolojili bir insansız hava aracının denemesini yaptıklarını, orman yangınlarıyla mücadelede kullanacaklarını ifade etti.

Pakdemirli, tarımsal alanların tespiti ve tarımsal alanlarda rekolte tahmininde de yüksek teknolojili insansız hava araçlarından faydalanacaklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: