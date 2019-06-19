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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “3 ölü, 7 kayıbımız, 4 tane de yaralımız var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 02:00 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün yaşanan sel ve heyelanlar sonucu 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin kaybolduğunu ve 4 kişinin de yaralandığını belirterek “Bundan sonra bu şekilde bir heyelanın bölgede tekrar etmemesi için her türlü tedbiri alacağız” dedi.Gece geç saatlerde Ankara’dan havayolu ile Trabzon’a gelen Bakan Pakdemirli, selin yaşandığı Araklı ilçesine gelerek Kaymakamlık binasında oluşturulan kriz merkezinde Vali İsmail Ustaoğlu ve ilgililerden brifing aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “3 ölü, 7 kayıbımız, 4 tane de yaralımız var”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün yaşanan sel ve heyelanlar sonucu 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin kaybolduğunu ve 4 kişinin de yaralandığını belirterek “Bundan sonra bu şekilde bir heyelanın bölgede tekrar etmemesi için her türlü tedbiri alacağız” dedi.
Gece geç saatlerde Ankara’dan havayolu ile Trabzon’a gelen Bakan Pakdemirli, selin yaşandığı Araklı ilçesine gelerek Kaymakamlık binasında oluşturulan kriz merkezinde Vali İsmail Ustaoğlu ve ilgililerden brifing aldı. Ardından burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Pakdemirli “Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün saat 16.00 sıralarında olan selin ardından buradayız. Gündüz saatlerinden beri olayı takip ediyoruz. En önemli tabiki üzerinde durduğumuz konu kayıplarımız. Öncelikle can kayıplarımız. Can kayıplarımız maalesef şuan itibariyle 3’e çıktı. Bu can kayıplarımız için hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kayıplarımızdan bir tanesi Araklı belediyesi görevlisi. Bir tanesi imam hatip görevlimiz bir tanesi de vatandaşımız. 7 vatandaşımız hala kayıp. Bunlardan 3’ü büyükşehir görevlisi, 1 tanesi DSİ görevlisi 3 tane de vatandaşımız kayıp. 4 tane de yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Helikopterlerle gerekli yerleri sevkleri yapıldı. Sağlık durumlarından herhangi bir önemli durum yok” diye konuştu.
13 Haziran Perşembe gününden beri bölgenin ciddi yağış aldığını hatırlatan Pakdemirli “Ayın 13’ünde ufak bir taşkın oldu bu bölgede ve hemen 10 tane araçla çalışmalar başladı. Bugün itibariyle saat 12 gibi Meteoroloji olarak biz sel, taşkın, heyelanla ilgili gerekli uyarılarımızı yaptık. Ama en nihayetinde bu işler Allah’ın işi. Nerde ne olacağını bilemiyorsunuz. Dağın bir parçasından kopan parça aşağıda dere yatağına geliyor ve dere yatağında sürüklenen rusubat dediğimiz çamurlu su aşağıdaki 4 adet binayı yıkmış, altlarındaki 2 adet de iş yerimizi de yıkıyor. Tabiki bu rusubatlarda aşağıda çamurlu sular eğimin azalması ile beraber bir barajlama oluşturuyor. Bu barajlama ile beraber şuan itibariyle Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapalı durumda. Sabah saatlerinden itibaren tüm ekipler hem DSİ hem büyükşehir hem de AFAD’ın ekipleri ile beraber bir an evvel bu karayolunun bir an evvel ulaşıma açılmasının gayreti içerisinde olacağız. Ama en önemli olan şuan içinde olduğumuz konu 7 tane kaybımızı buluyor olmak. Ekiplerimiz bir yandan da sabaha kadar arama çalışmalarını devam ettiriyor olacak. 76 vatandaşımız da tahliye edildi” şeklinde konuştu.
HES Borusu’nun patladığı iddiaları
Bakan Pakdemirli, selle ilgili erken saatlerde oradaki HES’in santral borusunun patlaması ve akabinde böyle bir olayın olduğu iddialarına da değinerek “Tamamen bu gerçek dışıdır. Çünkü bu tamamen doğal sebeplerle olmuş bir olaydır. Tamamen doğal sebeplerle dağdan bir parça koparak bir heyelana sebebiyet vermiştir” ifadelerini kullandı.
“Okulların tatil olması tek tesellimiz”
Selin meydana geldiği Çamlıktepe’de 200’ün üzerinde ilk ve ortaokul öğrencisinin Cuma günü okulların tatil olması nedeniyle okulda olmamalarının kendileri açısından en büyük teselli kaynağı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli “Orda aşağı yukarı geçen Cuma itibariyle 200’ün üzerinde çocuğumuz okuyordu. İyi ki okullar tatildi. Çocuklarımız böylelikle tehlikeden kurtulmuş oldu” diye konuştu.
Bakan Bekir Pakdemirli, sabahın ilk ışıkları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali İsmail Ustaoğlu ile birlikte sel bölgesinden incelemelerde bulunacaklarını belirterek “Kayıp 7 vatandaşımızı inşallah sağ salim bulma umudu içinde olacağız” diyerek başta Araklılılar ve Trabzonlular olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.
"Ek tedbirler almadan vatandaşların buraya dönmesi doğru değil"
Yağışların yarın öğleden sonra bölgede yine etkili olacağına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Vatandaşlarımız bölgeden tahliye edilmiş durumda. Yağışlar yarın öğleden sonra tekrar hızlanacak. Ek tedbirleri almadan vatandaşlarımızın buraya dönmesini çok doğru bulmuyoruz. Selin oluş nedeni teknik bir konu. Teknik elemanların incelemesi lazım. Bundan sonra bu şekilde bir heyelanın bölgede tekrar etmemesi için her türlü tedbiri alacağız. İnşallah bölgemiz bir daha heyelan görmeyecek” dedi.

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