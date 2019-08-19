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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Dünyada ilk defa yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 19:56 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangının yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Dünyada ilk defa yangına müdahale için gece uçuşu yapacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Dünyada ilk defa yapacağız

İşte Pakdemirli'nin açıklamaları;

Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangınımız var.

Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız.

Havada 19 helikopterimiz var. 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personelle yangına müdahale ediyoruz.

Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli izmir orman yangını

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