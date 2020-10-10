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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında

HATAY HABERLERİ  | 10.10.2020 19:13 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Hem İstanbul'da gün içerisinde çıkan yangın hem de Bergama'da gün içinde çıkan yangınlarımız özelikli yangınlar, bunlar kontrol altına alındı."


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