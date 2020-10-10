Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında