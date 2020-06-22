Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple ORKÖY kapsamında bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürebilmesi ve yaşanan acılara