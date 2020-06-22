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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple ORKÖY kapsamında bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürebilmesi ve yaşanan acılara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple ORKÖY kapsamında bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürebilmesi ve yaşanan acılara

BURSA HABERLERİ  | 22.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple ORKÖY kapsamında bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürebilmesi ve yaşanan acılara bir miktar da olsa telafi olabilmesi kapsamında böyle bir şey yapalım dedik."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple ORKÖY kapsamında bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürebilmesi ve yaşanan acılara


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