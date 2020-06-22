Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Bundan dolayı hasar görmüş arkadaşlarımız ellerindeki hasar tespit raporlarıyla Tarım Kredi'ye borçlarını, Ziraat Bankasına borçlarını erteleyebilecekler. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok."