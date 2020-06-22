-
Haberler
-
YURTHABER
-
Bursa
-
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik."
BURSA
HABERLERİ
|
22.06.2020 12:24 |
Son Güncelleme
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik."