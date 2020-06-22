Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleş