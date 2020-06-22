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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleş

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleş

BURSA HABERLERİ  | 22.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Özellikle meteorolojik uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Meteoroloji olarak zamanında ve yerli yerinde uyarılarımızın hepsini aslında yapmıştık. İkincisi, dere yataklarına asla ve asla bir yerleşim düşünmememiz gerekiyor."


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