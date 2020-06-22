Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Tarımsal faaliyetin devamı son derece önemli ama TARSİM'imiz de o kadar önemli, tarım sigortaları. Şu anda Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18 yani olması gerekenin 5'te biri."