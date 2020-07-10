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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "ÇKS kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "ÇKS kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."

TOKAT HABERLERİ  | 10.07.2020 17:55 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "ÇKS kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."


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Sabah
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Öğle
12:44
İkindi
16:42
Akşam
20:12
Yatsı
21:57

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Aslı Eczanesi
Merkez
Koçyiğit Eczanesi
Merkez
Hasan Eczanesi
Erbaa
Çavuşoğlu Eczanesi
Niksar
Fırat Eczanesi
Turhal
Tuğluoğlu Eczanesi
Zile
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