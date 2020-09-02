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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 02:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangının şu an itibarıyla tamamen çevrelendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Orman Genel Müdürlüğündeki Yangın Yönetim Merkezinde, Nallıhan'daki yangının çıkış yerini ve müdahale eden ekiplerin bulunduğu noktaları harita üzerinden AA muhabirine anlatan Pakdemirli, olay yerinin İHA'larla takip edildiğini ve anlık görüntü aktarımı olduğunu belirtti.

Pakdemirli, söz konusu yangını başından itibaren Yangın Yönetim Merkezinde takip ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla yangın tamamen çevrelenmiş durumda. Yangının etrafını tamamen çevrelediğimizde kontrol altında diyoruz. İki köy var yangınla alakalı biri Beyalan diğeri Nallıgölcük. Şu an rüzgar köylerden yangına doğru esiyor. Köylere doğru gelen bir yangın yok, bu bir avantaj. Köylerinin yangından etkilenmemesi için gerekli önemler alındı. Sabaha varmadan ekipler yangının ferini söndürerek soğutma faaliyetlerine geçer diye planlıyoruz."

Geceleri hava araçlarının uçmadığını ama bunun yerine İHA'ların takviye sağladığını dile getiren Pakdemirli, bu sayede alev noktaları takip edilerek sevk ve idarenin yapıldığını söyledi.

Pakdemirli, şu an bölgede ilgili birimlerden yetkililerin bulunduğunu belirterek, yangın merkeziyle olay yeri arasında hızlı bir veri akışı sağlandığını dile getirdi.

"BU HAFTA TÜM ORMAN TEŞKİLATIMIZ ALARM HALİNDE"

Meteorolojik olarak bu haftanın yangınlar açısından kritik olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Nemin yer yer yüzde 10'lara kadar düştüğü ve kolay kolay da karşı karşıya kalmadığımız bir meteorolojik şartlar var. O yüzden bu hafta tüm orman teşkilatımız alarm halinde. Bu sebeple de çok ciddi bir takibimiz var. Çoğu medyaya yansımamakla birlikte bu hafta 30 orman yangını ve 6 da kırsal olmak üzere 36 yangınla mücadele ettik. Şu an aktif olarak Nallıhan'da ve İstanbul Beykoz'da bir yangınımız var. Beykoz'daki yangının etrafı tamamen çevrilmiş durumda."

"KULLANDIĞIMIZ BÜTÜN TEKNOLOJİYİ CUMHURBAŞKANIMIZA BORÇLUYUZ"

Pakdemirli, Türk orman teşkilatının çok deneyimli olduğunu ve orman yangınlarıyla mücadelede dünyadaki en iyi teşkilatlardan bir tanesi olduğunu dile getirerek, mevcut performansın daha ileriye gitmesi için her yıl makina teçhizatının ve insan kaynağının yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu gerekliliklerin yerine getirilmesinde gösterdiği özveriden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Pakdemirli, "Teçhizat konusunda, makine konusunda, hava araçları konusunda bize çok büyük destekleri oldu. Bize 'Bir ağacın bedeli olmaz, ne gerekiyorsa yapın' dedi. Burada kullandığımız bütün teknolojiyi Cumhurbaşkanımıza borçluyuz." diye konuştu.

Pakdemirli, bugün teknolojik olarak olay yerindeki bütün araçların bilgilerine ve bulunduğu yere Yangın Yönetim Merkezinden ulaşılabildiğine dikkati çekerek, "Geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla yangın olmasına rağmen alan açısından yüzde 20 daha düşük bir bölge zarar gördü." dedi.

Özellikle gece saatlerindeki yangınlara müdahalenin çok önemli olduğunu kaydeden Pakdemirli, genellikle yangınların öğlenden sonra çıktığını ve müdahalenin akşama sarktığını söyledi.

Pakdemirli, teşkilatın şu an sahip olduğu teknolojiyle yangınlara gece de aktif bir şekilde müdahale edilebildiğini vurgulayarak, anlık olarak bölgedeki araçları İHA'larla görebildiklerini ve personele ulaşabildiklerini anlattı.

"ORMANA YAKLAŞIRKEN DAHİ ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Anız yangınlarına da değinen Pakdemirli, "Kamu yöneticileri son 45-50 yıldır sürekli tarlaların bu şekilde temizlenmemesi gerektiğini söylüyor. Yangınların yüzde 80-90'nı insan hatası. Bunların da 3'te 1'i anız yangınıdır." dedi.

Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili kasıtlı veya kusurlu olsun çok büyük cezaların söz konusu olduğuna işaret ederek, "Bilerek yakan müebbet hapis alıyor. Kusurlu dahi olsanız ağır cezada yargılanıyorsunuz ve çok büyük para cezalarıyla hem kendiniz hem de aileniz karşılaşabiliyor. Ormana yaklaşırken dahi çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle böyle kuru havalarda." diye konuştu. (AA)

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