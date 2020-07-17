Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Fındıkta tahmini rekolte) Rekoltemiz ne? Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar, defalarca irdeledi, defalarca rekolte önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözü