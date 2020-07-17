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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Fındıkta tahmini rekolte) Rekoltemiz ne? Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar, defalarca irdeledi, defalarca rekolte önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Fındıkta tahmini rekolte) Rekoltemiz ne? Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar, defalarca irdeledi, defalarca rekolte önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözü

ORDU HABERLERİ  | 17.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Fındıkta tahmini rekolte) Rekoltemiz ne? Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar, defalarca irdeledi, defalarca rekolte önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor. Bu biraz daha azabilir belki, sezon içerisinde bir miktar daha azalabilir ama görünen o ki ilk defa burada açıklıyorum; 665 bin ton fındık rekoltemiz var."


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