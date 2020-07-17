Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fiyat ve diğer konularda yine çalışmalarımızı tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızla istişarelerimizi tamamlarız. Hasat öncesinde fiyatların açıklanacağı şeklinde bir beklentisi olsun Karadenizli kardeşlerimizin. İnşa