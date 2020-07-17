Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fiyat ve diğer konularda yine çalışmalarımızı tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızla istişarelerimizi tamamlarız. Hasat öncesinde fiyatların açıklanacağı şeklinde bir beklentisi olsun Karadenizli kardeşlerimizin. İnşa
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fiyat ve diğer konularda yine çalışmalarımızı tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızla istişarelerimizi tamamlarız. Hasat öncesinde fiyatların açıklanacağı şeklinde bir beklentisi olsun Karadenizli kardeşlerimizin. İnşa
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Fiyat ve diğer konularda yine çalışmalarımızı tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızla istişarelerimizi tamamlarız. Hasat öncesinde fiyatların açıklanacağı şeklinde bir beklentisi olsun Karadenizli kardeşlerimizin. İnşallah bu sene de üreticimizin alnının terini soğutmadan ürettiği fındığın hakkını ödeyecek şekilde çalışmamızı yapacağız. Yine Karadenizli müstahsilimizi, fındık üreticimizi inşallah memnun edeceğiz."