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  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'daki orman yangınının bilançosunu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'daki orman yangınının bilançosunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 01:56 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınının 300-400 hektarlık bir alanı kapsadığını belirterek, "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'daki orman yangınının bilançosunu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığın Yangın Yönetim Merkezinde cuma günü çıkan yangınlarla ilgili açıklamada bulundu.

Dün toplamda 25 yangın çıktığını, bunların 9'unun zirai, 16'sının da orman yangını olduğunu aktaran Pakdemirli, "Bu saat itibarıyla Kahramanmaraş Andırın ve Hatay yangını dışında aktif kontrol altına alınmamış yangın bulunmamaktadır." diye konuştu.
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Pakdemirli, Hatay'daki yangının saat 10.15 sıralarında başladığını aynı bölge yakınlarında 13.00 civarında da ikinci bir yangın çıktığını, Bakanlığın en tecrübeli personelin olay yerinde olduğunu aktardı.

Yangının 300-400 hektarlık bir alanı kapsadığı bilgisini veren Pakdemirli, "Şu anda yaklaşık 70 kilometreye varan süratle esen rüzgar var, en düşük de 45 kilometreyle vadi aralarında esiyor. Kuvvetli bir rüzgarla arkadaşlarımız mücadele etme durumunda kalıyor. Hava araçlarımızda epey bir saat bu durumdan etkilendi. Uçaklarımızdan biri de ufak bir kırım geçirdi diyebiliriz. su alma kapağı arızalandı. 3-4 gün o uçağımız çalışamayacak." şeklinde konuştu.
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Pakdemirli, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 130 arazöz, 10 dozer ve 500 personelle müdahale ettiklerini, 15 ton su atan Kartal helikopteri bölgeye sevk ettiklerini ve günün ilk ışıklarıyla da hava araçlarının tekrar devreye gireceğini söyledi.

Yangının meskun mahali de etkilediğini ifade eden Pakdemirli, "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek. İnşallah sabahın ilk saatleriyle beraber de çok daha kontrollü bir şeklide yangına müdahaleye devam edeceğiz. Bizde yangını buradan takip etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.
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Pakdemirli, yangının terörle bağlantılı olduğuna dair iddialara ilişkin de şunları söyledi:

"Bununla ilgili orman teşkilatımızında bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var." dedi.
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AA

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