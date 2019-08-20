Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Karabağlar’da 3 gün önce çıkan ve Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar uzanan orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli, \u0130zmir Karaba\u011flar\u2019da 3 g\u00fcn \u00f6nce \u00e7\u0131kan ve Menderes ile Seferihisar il\u00e7elerine kadar uzanan orman yang\u0131n\u0131n\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.PARTNERTe\u015fhis konmu\u015ftu! 'A\u015f\u0131k oldum, tedavi olmak istemiyorum'Pekin'de yabanc\u0131 uzmanlar semineri d\u00fczenlendiEski sevgilisi ile 3 ki\u015fiyi vuran san\u0131k: T\u00fcfek yanl\u0131\u015fl\u0131kla ate\u015f ald\u0131
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